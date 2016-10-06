Дом брата азербайджанского актера ограблен дваджы

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Дом брата азербайджанского актера был дважды ограблен.
Как сообщает Report, кражи произошли в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте.
Согласно информации, из частного дома, принадлежащего Джейхуну Гараеву, украдены драгоценности на сумму 1500 манатов. Потерпевший заявил в полицию. По его словам, аналогичное событие произошло в октябре прошлого года.
Тогда из дома Дж.Гараева были украдены драгоценности на сумму 2500 манатов.
По факту краж было заявлено в Сумгайытское городское управление полиции, проводится расследование.
Отметим, что Дж.Гараев является братом актера Азербайджанского государственного академического драматического театра Эльнара Гараева.
News DepartmentАвтор новости
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