Дом брата азербайджанского актера ограблен дваджы

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Дом брата азербайджанского актера был дважды ограблен.

Как сообщает Report, кражи произошли в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте.

Согласно информации, из частного дома, принадлежащего Джейхуну Гараеву, украдены драгоценности на сумму 1500 манатов. Потерпевший заявил в полицию. По его словам, аналогичное событие произошло в октябре прошлого года.

Тогда из дома Дж.Гараева были украдены драгоценности на сумму 2500 манатов.

По факту краж было заявлено в Сумгайытское городское управление полиции, проводится расследование.

Отметим, что Дж.Гараев является братом актера Азербайджанского государственного академического драматического театра Эльнара Гараева.