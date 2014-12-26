Сотрудники прокуратуры опечатали офис бакинского бюро радиостанции "Азадлыг" - ФОТО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Генпрокуратуры опечатали бакинский офис радиостанции "Азадлыг" ("Свобода").

Как сообщает Report, информация по этому поводу размещена на официальной странице радио в facebook.

Отметим, что сегодня сотрудники Генпрокуратуры приступили в офисе к обыску, представив соответствующее судебное решение.

В заявлении Report руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил информацию. Он отметил, что обыск производился сотрудниками Следственного управления по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры: "Обыск не связан с уголовным делом, возбужденным в отношении сотрудницы радиостанции Хадиджи Исмайловой. Он связан с уголовным делом, расследуемым Следственным управлением по делам о тяжких преступлениях".