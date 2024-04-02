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Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме 2 апреля сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подорвался на мине в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района.
Происшествия
2 апреля 2024 г. 19:04
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме

2 апреля сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подорвался на мине в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района.

Как передает Report, об этом сообщили в Агдамской районной прокуратуре.

Сотрудник Агентства Алиев Хайям Гамбар оглу 1987 года рождения подорвался на мине в Агдаме во время проведения работ по разминированию.

Состояние получившего ранения Хайяма Алиева удовлетворительное.

По факту в Агдамской районной прокуратуре проводится расследование.

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