Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме

2 апреля сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подорвался на мине в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района.
Как передает Report, об этом сообщили в Агдамской районной прокуратуре.
Сотрудник Агентства Алиев Хайям Гамбар оглу 1987 года рождения подорвался на мине в Агдаме во время проведения работ по разминированию.
Состояние получившего ранения Хайяма Алиева удовлетворительное.
По факту в Агдамской районной прокуратуре проводится расследование.