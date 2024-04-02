Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме

2 апреля сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подорвался на мине в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района.

2 апреля сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) подорвался на мине в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района.

Как передает Report, об этом сообщили в Агдамской районной прокуратуре.

Сотрудник Агентства Алиев Хайям Гамбар оглу 1987 года рождения подорвался на мине в Агдаме во время проведения работ по разминированию.

Состояние получившего ранения Хайяма Алиева удовлетворительное.

По факту в Агдамской районной прокуратуре проводится расследование.