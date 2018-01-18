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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Международном центре мугама состоялась презентация книги "Карабах. Путь через века".

Как сообщает Report, издание подготовлено при поддержке министерства культуры и туризма.

На мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Абульфас Гараев, заместители министра Адалят Велиев и Вагиф Алиев, народный артист Фархад Бадалбейли, ряд официальных лиц и представители искусства.

Министр отметил, что в книге затронут беспокоящий общественность карабахский вопрос: "Карабах - это земля, которая вечно живет в сердцах азербайджанского народа. Наряду с военной агрессией, Армения продолжает и моральную агрессию по отношению к Азербайджану. Для предотвращения этого мы всегда должны с уважением относиться к своей истории. Презентуемая книга преследует именно эту цель".

В книгу, наряду с информацией об известных карабахцах, деятелях искусства, также вошли хранящиеся в музеях мира экспонаты и сегодняшние фотоснимки Карабаха.

Руководитель проекта - Муса Марджанлы, научные консультанты - доктор исторических наук Гасым Гаджиев, кандидат исторических наук Сабухи Ахмедов. Книга представлена на английском, русском и азербайджанском языках.

Мероприятие продолжилось концертной программой.