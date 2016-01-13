Следствие по факту массового отравления в Баку продолжается

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Прокуратура города Баку распространила информацию относительно массового отравления в столице.

Как сообщили Report в прокуратуре, 28 декабря примерно в 20.00 на территории пункта по приему металла, арендованной физическим лицом Эльчином Рагимовым во дворе ОАО Bakı Tikinti Konstruksiyaları ("Бакинские строительные конструкции"), расположенного на проспекте Зии Буньядова, произошла утечка газа из баллона, принятого в качестве металлических отходов. В результате этого рабочие цеха по обработке дерева Рзаага Гейдаров, Яшар Ханджанов, Юсиф Керимов, Ровшан Абдулгамидов, Хагани Нуралиев, Парвиз Абдулгамидов и Джаббар Алиев отравились и были госпитализированы в больницу. На основании поступившей в правоохранительные органы информации о массовом отравлении был произведен осмотр места происшествия при участии сотрудников Наримановской районной прокуратуры, районного управления полиции и министерства по чрезвычайным ситуациям, были проведены другие необходимые мероприятия. Пострадавшие были выписаны домой после оказания необходимой медицинской помощи.

По данному факту в Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 314.1 (халатность) УК.

В настоящее время следственные мероприятия по делу продолжаются.