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Скончался упавший со стройки в Грузии гражданин Азербайджана

​Скончался упавший со стройки в Грузии гражданин Азербайджана

Гражданин Азербайджана, 27 октября упавший с четвертого этажа строящегося здания в грузинском городе Кутаиси, скончался в больнице.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Кутаисской реферальной больнице.

Главврач Ираклий Гогинава сообщил, что пациент при поступлении в больницу находился в крайне тяжелом состоянии: "У больного были сломаны все кости. К сожалению, спасти его жизнь не удалось".

Отметим, что по факту инцидента на стройке в Кутаиси возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Гражданин Азербайджана работал на стройке. Сообщается, что упал он по неосторожности.

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