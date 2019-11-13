​Скончался упавший со стройки в Грузии гражданин Азербайджана

Гражданин Азербайджана, 27 октября упавший с четвертого этажа строящегося здания в грузинском городе Кутаиси, скончался в больнице.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Кутаисской реферальной больнице.

Главврач Ираклий Гогинава сообщил, что пациент при поступлении в больницу находился в крайне тяжелом состоянии: "У больного были сломаны все кости. К сожалению, спасти его жизнь не удалось".

Отметим, что по факту инцидента на стройке в Кутаиси возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Гражданин Азербайджана работал на стройке. Сообщается, что упал он по неосторожности.