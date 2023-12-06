Скончался экс-глава ИВ Евлахского района

Скончался бывший глава Исполнительный власти Евлахского района Годжа Самедов, освобожденный от неотбытой части наказания по состоянию здоровья летом этого года.

Скончался бывший глава Исполнительный власти Евлахского района Годжа Самедов, освобожденный от неотбытой части наказания по состоянию здоровья летом этого года.

Как сообщает Report, 64-летний Самедов скончался накануне вечером в своем доме.

Годжа Самедов возглавлял ИВ Евлахского района до ноября 2019 года. Он был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повторном получении взяток в крупном размере и растрате.

Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил бывшего чиновника к 7 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Шекинский апелляционный суд сократил срок наказания до 6 лет.

В период отбывания наказания он перенес четыре операции на сердце.