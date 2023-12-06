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Скончался экс-глава ИВ Евлахского района

Скончался экс-глава ИВ Евлахского района Скончался бывший глава Исполнительный власти Евлахского района Годжа Самедов, освобожденный от неотбытой части наказания по состоянию здоровья летом этого года.
Происшествия
6 декабря 2023 г. 13:29
Скончался экс-глава ИВ Евлахского района

Скончался бывший глава Исполнительный власти Евлахского района Годжа Самедов, освобожденный от неотбытой части наказания по состоянию здоровья летом этого года.

Как сообщает Report, 64-летний Самедов скончался накануне вечером в своем доме.

Годжа Самедов возглавлял ИВ Евлахского района до ноября 2019 года. Он был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повторном получении взяток в крупном размере и растрате.

Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил бывшего чиновника к 7 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Шекинский апелляционный суд сократил срок наказания до 6 лет.

В период отбывания наказания он перенес четыре операции на сердце.

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Версия на азербайджанском языке Qoca Səmədov vəfat edib

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