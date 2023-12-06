Скончался экс-глава ИВ Евлахского района

Скончался бывший глава Исполнительный власти Евлахского района Годжа Самедов, освобожденный от неотбытой части наказания по состоянию здоровья летом этого года.
Как сообщает Report, 64-летний Самедов скончался накануне вечером в своем доме.
Годжа Самедов возглавлял ИВ Евлахского района до ноября 2019 года. Он был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повторном получении взяток в крупном размере и растрате.
Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил бывшего чиновника к 7 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Шекинский апелляционный суд сократил срок наказания до 6 лет.
В период отбывания наказания он перенес четыре операции на сердце.