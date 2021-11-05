Скончался бывший глава "Азерхалча"

Скончался бывший председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов.

Скончался бывший председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов.

Об этом Report сообщили в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Было отмечено, что В. Мурадов скончался 4 ноября ночью.

Напомним, ранее Бакинский суд по тяжким преступлениям изменил меру пресечения бывшему главе "Азерхалча", лечившемуся от рака.

Отметим, в результате расследования, проведенного на основе материалов, поступивших в связи с незаконными действиями Мурадова, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было проведено расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

Так, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что ООО "Азер-Ильма", учредителем и фактическим руководителем которого являлся Видади Мурадов во время работы на указанной должности, сдавала административное здание, расположенное на территории города Баку, в аренду ОАО "Азерхалча" по стоимости, превышающей рыночные цены; денежные средства, принадлежащие ОАО "Азерхалча", были переведены на банковские счета отдельных юридических лиц, путем заключения формального договора с целью их дальнейшего обналичивания. Кроме того, были установлены факты по необоснованному завышению объемов работ и цен в сметной документации по 23 предприятиям, строительство которых осуществлялось на территории страны; осуществлению более дешевых и некачественных работ и совершению других незаконных методов хищения путем присвоения и растраты вверенных Мурадову денежных средств на общую сумму 21 млн 673 тыс. манатов. Также выявлены подозрения в умышленном уклонении от уплаты налогов в государственный бюджет в особо крупном размере на общую сумму 640 тыс. манатов.

На основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову предъявлено обвинение по статьям 179.4, 213.3, 308.2 и 313 УК АР, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству по решению суда был обеспечен арест жилых и нежилых помещений на общую сумму 30 млн 587 тыс. манатов, а также акций и активов ООО "Азер-Ильма" на имена обвиняемого В. Мурадова и членов его семьи.

В отношении других лиц, причастных к совершению преступлений совместно с Видади Мурадовым, уголовное дело было выделено в отдельное производство.