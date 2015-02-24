​Скончался азербайджанский соавтор "Красной книги"

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Скончался бывший директор Ботанического сада Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор биологических наук, член-корреспондент НАНА Орудж Ибадлы. Как сообщает Report, он скончался в возрасте 76 лет.

Напомним, что О.Ибадлы является одним из соавторов "Красной книги", VI, IX, X томов Азербайджанской советской энциклопедии. Орудж Ибадлы, который являлся председателем Ученого Совета центрального Ботанического сада, членом Агро-художественного совета города Баку, членом научно-методического совета Национального приморского парка, членом Ученого Совета института лесоводства, членом Ученого Совета института Ботаники НАНА, членом редколлегии журнала "Наука и Жизнь" (Elm və həyat), в начале 2007 года был избран член-корреспондентом НАНА.

В честь 60-летнего юбилея Академии он награжден медалью "Терегги", а также многочисленными почетными грамотами Академии наук и других государственных организаций.