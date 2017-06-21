Сильный град и сель нанесли серьезный урон Гаджикенду - ФОТО - ВИДЕО

Гянджа. 21 июня. REPORT.AZ/ Наблюдавшиеся в западном регионе проливные дожди в поселке Гаджикенд Гянджи перешли в град.

Как передает западное бюро Report, из-за сильного града инфраструктуре поселка нанесен серьезный урон.

Размер града достигал 3 сантиметров. В результате у 114 домов из 126 сломаны кровля и окна, некоторые дома затоплены селевыми потоками. В то же время ущерб нанесен социальным объектам, посевным зонам и около 15 автомобилям. В негодность пришел парный источник.

Глава Исполнительной власти г. Гянджи Эльмар Велиев посетил поселок Гаджикенд, дал распоряжение о принятии незамедлительных мер. Члены городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приступили к мероприятиям для оценки нанесенного урона и устранения последствий.