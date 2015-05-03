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    Сильные дожди нанесли урон Самухскому району Азербайджана - ФОТО

    Мощные потоки воды снесли мост, соединявший село Красный Самух с райцентром

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Проливные дожди нанесли серьезный ущерб хозяйству Самухского района Азербайджана.

    Как сообщает Report, дожди привели к формированию селей, которые затронули села Эльдар и Бурунговаг.

    Мощные потоки воды снесли мост, соединявший село Красный Самух с райцентром. Урон также нанесен хозяйствам сел Люксенбург и Еникенд.

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям района на данный момент оценивает объемы ущерба, а также проводит работу по устранению последствий природного бедствия.

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