​В Шамахе грузовик перевернулся на легковой автомобиль: погибли 6 человек

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Шамаха произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, согласно информации, поступившей на горячую линию "112" министерства, на 105 километре трассы Баку-Шамаха, на территории Шамахинского района грузовой автомобиль марки "Hova" перевернулся на проезжавший мимо автомобиль марки “Mercedes”, принадлежавший Алиеву Эльмилю Эльшан оглы.

В результате аварии водители обоих автомобилей и 4 пассажира скончались на месте происшествия от полученных тяжелых телесных повреждений.