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    ​В Шамахе грузовик перевернулся на легковой автомобиль: погибли 6 человек

    Грузовой автомобиль марки Hova перевернулся на проезжавший мимо автомобиль марки “Mercedes”

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ На трассе Баку-Шамаха произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report со ссылкой на сайт МЧС, согласно информации, поступившей на горячую линию "112" министерства, на 105 километре трассы Баку-Шамаха, на территории Шамахинского района грузовой автомобиль марки "Hova" перевернулся на проезжавший мимо автомобиль марки “Mercedes”, принадлежавший Алиеву Эльмилю Эльшан оглы.

    В результате аварии водители обоих автомобилей и 4 пассажира скончались на месте происшествия от полученных тяжелых телесных повреждений.

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