СГБ Азербайджана провела операцию, арестованы двое подозреваемых в госизмене

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В результате оперативно-следственных мероприятий по проведенному в Службе госбезопасности (СГБ) уголовному делу, были выявлены веские подозрения в государственной измене в форме шпионажа граждан Азербайджанской Республики Амири Эльшана Меджид оглу и Бабаева Эльчина Таджир оглу.

Об этом Report сообщили из отдела по связям с общественностью СГБ.

Так, была взята под комплексный оперативный контроль и документирована деятельность привлеченных сотрудниками иностранных спецслужб по письменному обязательству к тайному сотрудничеству Эльшана Амири и Эльчина Бабаева, которые с января 2016 года, по поручению данного органа, занимались сбором информации о сотрудниках правоохранительных органов Азербайджанской Республики, входящих в конфеденциальный персонал, воинских частях министерства обороны, их боевом потенциале, а также государственных объектах стратегического значения.

20 февраля этого года в результате совместных мероприятий Службы госбезопасности, Государственного таможенного комитета и Государственной погранслужбы Эльшан Амири и Эльчин Бабаев были задержаны в качестве подозреваемых лиц с вещественными доказательствами и этим преступление было предотвращено.

Эльшан Амири и Эльчин Бабаев привлечены к уголовной ответственности по ст. 274 (государственная измена) УК Азербайджанской Республики и решением суда в их отношении избрана мера пресечения – арест.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.