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Секретарь собрания Бардинского районного суда арестован

Секретарь собрания Бардинского районного суда арестован Органы прокуратуры продолжают целенаправленные меры, направленные на разоблачение и привлечение к ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения.
Происшествия
10 февраля 2021 г. 19:12
Секретарь собрания Бардинского районного суда арестован

Органы прокуратуры продолжают целенаправленные меры по разоблачению и привлечению к ответственности должностных лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, в результате расследования поступивших в Министерство юстиции Азербайджанской Республики материалов о незаконных действиях Эльджана Алышова, занимавшего должность секретаря собрания Бардинского районного суда, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Было установлено, что Эльджан Алышов взамен на обещание освободить некоторых обвиняемых в ходе судебного разбирательства присвоил денежные средства в размере 24 тыс. манатов. Всего Э.Алышов путем мошенничества получил средства в размере 34 тыс. манатов.

В отношении Алышова Эльджана Амир оглу возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.2 (подстрекательство должностного лица к даче ему взятки за совершение заведомо незаконных действий) УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление иных лиц, причастных к совершению преступления.

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Версия на азербайджанском языке Bərdə Rayon Məhkəməsinin iclas katibi həbs olunub - RƏSMİ

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