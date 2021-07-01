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Сегодня продолжится суд над 13 армянскими диверсантами

Сегодня продолжится суд над 13 армянскими диверсантами Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжится судебное заседание по уголовному делу в отношении членов террористической группировки, состоящей из граждан Армении
Происшествия
1 июля 2021 г. 07:30
Сегодня продолжится суд над 13 армянскими диверсантами

Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжится судебное заседание по уголовному делу в отношении членов террористической группировки, состоящей из граждан Армении - Астаняна Егиша Оганесовича, Арамяна Карена Арменовича, Авакяна Тиграна Маниковича, Геворкяна Григора Геворковича, Манукяна Овсепа Робертовича, Мартиросяна Геворга Самуэловича, Геворкяна Роберта Овиковича, Аветисяна Вагаршака Ашотовича, Акопяна Володи Гагиговича, Сукиасяна Андраника Сраповича, Манукяна Андраника Тиграновича, Сагатеряна Григора Сейрановича и Гирагусяна Эдуарда Арменовича.

Как передает Report, на суде под председательством Фаига Ганиева ожидается оглашение обвинительного заключения и допрос обвиняемых.

Отмечается, что завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористическо-подрывные и другие преступные действия на территории Азербайджана.

Следствию удалось выяснить, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, создала вооруженное формирование. Члены этого вооруженного формирования 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, устраивали взрывы, пожары и совершали другие террористические действия, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения или оказать воздействие на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Уголовное дело в отношении 14, а затем еще 13 членов вооруженной группы завершено и направлено в суд для рассмотрения вместе с утвержденным обвинительным актом.

Следствие по уголовному делу в отношении других участников незаконного вооруженного формирования - Микаеляна Андраника Вазгеновича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Карапетяна Рафика Робертовича и других, в общей сложности 26 лиц, обвиняемых по статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генпрокурора Азербайджана, направлено для рассмотрения в суд.

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Версия на азербайджанском языке Terrorçu birləşmənin tərkibində döyüşmüş 13 erməninin məhkəməsi davam etdiriləcək

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