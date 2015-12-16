Начаты крупномасштабные поиски пропавших нефтяников

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Расширился масштаб поисков 23 лиц, пропавших без вести в результате происшествия 4 декабря на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и трех пропавших на "Нефтяных камнях" лиц.

Об этом сообщили Report в оперативном штабе при Производственном объединении "Азнефть".

Отмечено, что поисковые работы будут проводиться в российском, туркменском, казахстанском и иранском секторах Каспийского моря. На данных территориях поиск будет вести самолет министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Самолет способен приземляться на водную поверхность.

На сегодняшний день в азербайджанском секторе Каспия к поисково-спасательным работам привлечены 2 вертолета, 3 корабля МЧС, 5 кораблей Береговой охраны Государственной пограничной службы.

В ближайший час к поискам присоединятся еще 9 вертолетов Государственной пограничной службы.

Кроме того, примерно 65 сотрудников Государственной службы спасения на водах МЧС ведут поиски вдоль прибрежной линии.

Продолжаются работы по тушению пожара на скважинах в месторождении "Гюнешли". В настоящее время к тушению пожара привлечены 6 кораблей.