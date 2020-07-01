Сбитый автомобилем в Сураханы пешеход находится в тяжелом состоянии

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Сураханском районе.
В поселке Бюльбюля переходившего дорогу Эмина Абилова Гюльоглан оглу 1978 года рождения сбил легковой автомобиль.
Мужчина получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.
Врачи диагностировали у Э.Абилова открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Из-за тяжелого состояния пациента перевели в реанимационное отделение.
По факту ведется расследование.
Рамин Шахбазов