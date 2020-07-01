Сбитый автомобилем в Сураханы пешеход находится в тяжелом состоянии

Сбитый автомобилем в Сураханы пешеход находится в тяжелом состоянии

1 июля, 2020 08:05

https://report.az/storage/news/c9eb326488a844b413593231f3ecfccd/0752891c-a77f-4015-9ade-35cb61017774_292.jpg В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Сураханском районе. В поселке Бюльбюля переходившего дорогу Эмина Абилова Гюльоглан оглу 1978 года рождения сбил легковой автомобиль. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Врачи диагностировали у Э.Абилова открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Из-за тяжелого состояния пациента перевели в реанимационное отделение. По факту ведется расследование. Рамин Шахбазов

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