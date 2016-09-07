В Баку водитель сбил ребенка и сбежал с места ДТП

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил ребенка.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, ДТП произошло 6 сентября примерно в 17:00 на территории Низаминского района.

Согласно информации, неизвестный водитель на автомобиле марки Daewoo сбил Милану Магеррамову. Девочке была оказана первая медицинская помощь в больнице, после чего она была выписана домой.

По факту сотрудниками Низаминского районного управления полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия.