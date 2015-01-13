​19-летний азербайджанец задержан в Домодедово за грабеж

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ 5 января в Дежурную часть Отдела полиции по обслуживанию микрорайона "Авиационный" УМВД России по г.о. Домодедово обратился местный житель с сообщением о том, что на него совершено нападение с целью хищения имущества.

Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление МВД России по Московской области, полицейскими установлено, что примерно в 06:00 у дома на ул. Ильюшина у мужчины с применением насилия не опасного для жизни были похищены денежные средства и личное имущество.

Сумма материального ущерба составила более 18 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции установлен и задержан 19-летний уроженец Республики Азербайджан.

Возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ – грабеж. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.