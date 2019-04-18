ReAl ответил на обвинения Нацсовета

"Приглашение и организацию визита функционеров партии ReAl в Брюссель осуществил "мозговой центр". Техническую поддержку оказало представительство Европейского Союза в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом исполнительный секретарь партии ReAl Натик Джафарли заявил в ответ на обвинения.

Он отметил, что техническая поддержка была осуществлена для урегулирования встреч: "Я говорил об этом по меньшей мере 10 раз. Не понимаю что они хотят доказать вновь написав про это".

Он подчеркнул, что не согласен с обвинениями в отношении ReAl: "Представьте себе, те кто говорит "ReAl сменил позицию на 360 градусов" хотят прийти к власти...".

Представитель Евросоюза Адам Казновски сказал, что Европейский союз не приглашал и не спонсировал визит в Брюссель представителей ReAl.

Напомним, члены Национального Совета утверждают, что функционеры ReAl Натик Джафарли и Эркин Гадирли поддержали в Брюсселе предпринятые правительством Азербайджана шаги. По словам членов Нацсовета, визит был организован правительством.