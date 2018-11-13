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    Разыскиваемый Азербайджаном по линии Интерпол бизнесмен задержан в Украине

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Разыскиваемый Азербайджаном  по линии Интерпол 41-летний Адиль Алескеров задержан в Украине.

    Как сообщает Report, в отношении президента компании ADF А. Алескерова возбуждено уголовное дело за уклонение от выплаты налогов.

    В настоящее время продолжаются работы для экстрадиции бизнесмена в Азербайджан.

    Отметим, что компания ADF привозила в Азербайджан автомобильные запчасти.

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