Разыскиваемый Азербайджаном по линии Интерпол бизнесмен задержан в Украине

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Разыскиваемый Азербайджаном по линии Интерпол 41-летний Адиль Алескеров задержан в Украине.
Как сообщает Report, в отношении президента компании ADF А. Алескерова возбуждено уголовное дело за уклонение от выплаты налогов.
В настоящее время продолжаются работы для экстрадиции бизнесмена в Азербайджан.
Отметим, что компания ADF привозила в Азербайджан автомобильные запчасти.
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