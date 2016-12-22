Опубликованы снимки "Эльчина Питерского" и его застреленного брата - ФОТО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Опубликованы снимки убитого в масаллинском селе Тюркоба Фариза Исмайлова и его брата, Эльчина Исмайлова, известного как "Эльчин Питерский".

Report предлагает их вниманию читателей.

Отметим, что сегодня МВД распространило информацию о вооруженном инциденте, в результате которого был убит Ф.Исмайлов.

Отмечается, что 21 декабря в масаллинском селе Тюркоба житель Лянкяранского района Мурад Гулузаде застрелил гражданина Российской Федерации Фариза Исмайлова.

М.Гулузаде добровольно сдался сотрудникам отделения полиции г.Лянкяран, сдав при этом использованное при совершении убийства оружие марки "УЗИ" и 7 пуль.

При осмотре сотрудниками отделения полиции места происшествия были обнаружены 25 гильз.

По факту возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.