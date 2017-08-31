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    Раскрыты еще 6 преступлений, совершенных лицом, задержанным по подозрению в краже

    По факту ведется расследование

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Раскрыты еще 6 преступлений, совершенных лицом, задержанным в Баку по подозрению в краже.

    Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

    В результате оперативных мероприятий сотрудников 1-го отделения полиции Хазарского РУП удалось установить, что задержанный по подозрению в совершении кражи Заур Сулейкин за январь-июль текущего года ограбил 5 квартир и 1 автомобиль, украв деньги, золото и предметы быта.

    По факту ведется расследование. 

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