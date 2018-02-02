Ранее задержанный за незаконный оборот наркотиков подозревается в воровстве

Нефтчала. 2 февраля. REPORT.AZ/ Человек, ранее задержанный за незаконный оборот наркотических средств, подозревается в совершении воровства.

Как передает Аранское бюро Report, в результате оперативных мероприятий Нефтчалинской полиции в качестве подозреваемого был задержан Гусейнов Бахыш Сарраф оглы 1985 г. При обыске у него было обнаружено и изъято 28,5 грамма гашиша.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что Бахыш Гусейнов украл мелкий рогатый скот со двора у жителя поселка Банке Эйвазова Миралама Алисафтар оглы, тем самым нанеся тому ущерб в 300 манатов.

По факту в Нефтчалинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.