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    Ранее задержанный за незаконный оборот наркотиков подозревается в воровстве

    Местный житель украл у соседа 2 головы мелкого рогатого скота

    Нефтчала. 2 февраля. REPORT.AZ/ Человек, ранее задержанный за незаконный оборот наркотических средств, подозревается в совершении воровства.

    Как передает Аранское бюро Report, в результате оперативных мероприятий Нефтчалинской полиции в качестве подозреваемого был задержан Гусейнов Бахыш Сарраф оглы 1985 г. При обыске у него было обнаружено и изъято 28,5 грамма гашиша.

    В ходе предварительного следствия выяснилось, что Бахыш Гусейнов украл мелкий рогатый скот со двора у жителя поселка Банке Эйвазова Миралама Алисафтар оглы, тем самым нанеся тому ущерб в 300 манатов.

    По факту в Нефтчалинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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