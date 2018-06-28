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    Пытавшемуся в заключении создать банду "Крытому Аразу" зачитан приговор

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по делу Араза Фараджева, известного в криминальном мире как "Крытый Араз", который, находясь в заключении, пытался создать преступную банду, а также его подельников – Вугара Мусаева, Рената Заирова, Намика Бабаева, Эльмеддина Шахбазова, Эльтана Алиева и Хаяма Гурбанлы.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова был зачитан приговор.

    Приговором суда Араз Фараджев приговорен к 10 годам тюремного заключения, Вугар Мусаев - 9, Эльтан Алиев - 8 лет и 6 месяцев, Ренат Заиров - 9, 7лет, Хаям Гурбанлы - 5 лет, Эльмеддин Шахбазов - 17 лет по совокупности преступлений.

    Намик Бабаев приговорен к 1 году и 2 месяцам заключения ввиду нахождения под стражей в этот срок во время следствия, отпущен на свободу в зале суда.

    Напомним, что прокурор потребовал для Араза Фараджева 10 лет 7 месяцев тюремного заключения, для Вугара Мусаева, Эльтана Алиева и Рената Заирова по 10 лет, Намика Бабаева 7 лет, Эльмеддина Шахбазова 18 лет (объединив прежнее и нынешнее наказание), Хаяма Гурбанлы - 5 лет тюрьмы.

    Согласно обвинению, А.Фараджев во время отбывания наказания в учреждении по отбыванию наказания №8, в декабре 2016 года создал организованную преступную банду с Вугаром Мусаевым, которого он знал до этого и другими. Эта банда грабила дома в Баку и регионах, как выяснилось, все эти действия координировал А.Фараджев.

    14 апреля 2017 года сотрудники СГБ задержали Вугара Мусаева, Рената Заирова и Намика Бабаева.

    Сообщается, что преступную группировку создал А.Фараджев.

    Как выяснилось, будучи в заключении, в эту группировку, помимо А.Фараджева, входил и Э.Шахбазов.

    Отметим, что А.Фараджев известен в криминальном мире как "Kрытый Араз", он считается одним из подельников "вора в законе" Ровшана Лянкяранского.

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