Проводятся учебные курсы инструкторов по международному гуманитарному праву

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2018-й год представительство Международного комитета Красного Креста в Азербайджане проводит в Гяндже учебные курсы инструкторов по международному гуманитарному праву.

Как сообщили Report в минобороны, в ходе мероприятия будут зачитаны лекции и представлены брифинги на темы "Понятие и принципы международного гуманитарного права", "Информация о Международном комитете Красного Креста", "Ответственность командира", "Гражданская оборона и международное гуманитарное право", "Военнопленные", "Понятие и принципы международных прав человека" и "Ведение операций".

Учебные курсы продлятся до 25-го мая.