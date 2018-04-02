Против водителя, совершившего в Масазыре ДТП с летальным исходом, возбужден иск на 50 000 манатов

© Report

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Мирислама Ягубова, обвиняемого в совершении аварии с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева объявили о возбуждении представителем правопреемника жертвы гражданского иска на сумму 50 000 манатов.

Затем гособвинитель огласил обвинительный акт.

М.Ягубов заявил, что считает себя виновным по обвинительному акту.

В своих показаниях он сказал, что ДТП произошло ближе к утру:

"Был туман. Я ехал с груженным "КамАЗом". Mercedes был припарковал на обочине дороги, на перекрестке. Там были три человека. Если бы я поехал прямо, мог бы насмерть сбить всех троих. Когда я увел машину в сторону, "КамАЗ" перевернулся и кубики посыпались на Mercedes".

Судебное заседание назначено на 6 апреля.

Отметим, что авария произошла в прошлом году на территории Абшеронского поселка Масазыр. Житель поселка Сарай М.Ягубов за рулем "КамАЗа" сбил пассажира припаркованного у обочины дороги и принадлежащего жителю Масазыра Самигу Мехралиеву автомобиля Mercedes, астаринца Саида Салманова. В результате аварии "КамАЗ" перевернулся и часть находившихся в кузове кирпичей посыпалась на Mercedes. Доставленный в больницу потерпевший С.Салманов скончался в медицинском учреждении.