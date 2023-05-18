О нас

Пропала жительница Билясувара

Пропала жительница Билясувара Пропала жительница Билясуварского района.
Происшествия
18 мая 2023 г. 20:17
Пропала жительница Билясувара

Пропала жительница Билясуварского района.

Об этом муганскому бюро Report сообщили ее родственники.

Жительница города Билясувар, проживающая по улице С.Аскеровой Гусейнзаде Гюнель Шаиг гызы 1997 года рождения, вечером 12 мая ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

В день пропажи на ней были синие джинсы, фиолетовая блузка, черные кроссовки, черный хиджаб.

Всех, у кого есть информация о пропавшей, просят позвонить в колл-центр "102" МВД, либо по номеру 050 491 55 84.

Отметим, что у Г.Гусейнзаде есть двое детей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Biləsuvar sakini itkin düşüb

Другие новости из категории

В Нефтчале сгорел дом
В Нефтчале сгорел дом
18 мая 2023 г. 20:59
Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних
Возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних
18 мая 2023 г. 20:57
В Джалилабаде произошло ДТП, есть пострадавшие
ФотоВ Джалилабаде произошло ДТП, есть пострадавшие
18 мая 2023 г. 20:50
На севере Италии 11 человек погибли из-за ливней и наводнения
На севере Италии 11 человек погибли из-за ливней и наводнения
18 мая 2023 г. 19:08
В Баку произошел пожар в многоэтажном здании
В Баку произошел пожар в многоэтажном здании
18 мая 2023 г. 18:20
В Лянкяране произошла цепная авария
ФотоВ Лянкяране произошла цепная авария
18 мая 2023 г. 16:14
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшая
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавшая
18 мая 2023 г. 03:22
В Шабране КамАЗ переехал работника
В Шабране "КамАЗ" переехал работника
17 мая 2023 г. 17:57
Экс-министр культуры Азербайджана назначен на новую должность
Экс-министр культуры Азербайджана назначен на новую должность
17 мая 2023 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi