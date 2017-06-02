Проливные дожди в северном регионе нанесли ущерб вишневым садам - ФОТО

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Губа. 2 июня. REPORT.AZ/ Наблюдающиеся в течение длительного времени нестабильные погодные условия в северном регионе нанесли ущерб фруктовым садам.

Как сообщает северное бюро Report, в основном пострадали вишневые сады в Губе и Хачмазе.

На майских вишнях появились пятна, из-за выпавших осадков пострадала определенная часть плодов.

В заявлении Report специалист в области сельского хозяйства Мадат Гурбанов сказал, что в результате дождя пострадало около 30-40% рано поспевающей вишни: "На сортах ягод, которые поспеют чуть позже, нет трещин. Однако, в случае продолжения осадков, это может отрицательно сказаться на всех сортах вишни. Мы пытаемся предотвратить процесс с помощью различных лекарственных препаратов. Однако, это не гарантирует хороший и здоровый урожай. Надежда остается только на изменение погодных условий".

Отметим, что площадь фруктовых садов в северном регионе Азербайджана достигает 48 тыс. га, 30% из которых косточковые культуры.