Прокурор потребовал оправдать бывшую помощницу Ильхамы Гулиевой

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу бывшей помощницы народной артистки Ильхамы Гулиевой - Мехрибан Гусейновой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова выступил адвокат М.Гусейновой. Он заявил о невиновности своей подзащитной и потребовал вынести в ее отношении оправдательный приговор.

Процесс продолжится 30 декабря.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал наказания для М.Гусейновой в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Отметим, что бывшая помощница народной артистки Ильхамы Гулиевой Мехрибан Гусейнова была арестована 21 октября 2015 года. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 29, 180.3.2 (попытка разбоя, совершенная с нанесением крупного ущерба пострадавшему) УК. 13 февраля в Сабаильском районном суде срок меры пресечения в виде ареста, избранной в ее отношении, был продлен на 3 месяца.

Напомним, что И.Гулиева скончалась 25 февраля 2016 года в возрасте 73 лет.