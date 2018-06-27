Прокурор потребовал 18 лет для совершившего убийство в Пираллахы

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Захида Мамиева, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова выступил гособвинитель.

Прокурор потребовал для З.Мамиева 18 лет тюрьмы.

Затем адвокат обвиняемого лица потребовал у суда время для выступления.

Очередное заседание суда назначено на 29 июля.

Отметим, что 3 июня 2017 года с улицы Ханлара поселка Пираллахы местный житель Насир Акперов с колото-резаными ранами был доставлен в больницу, где и скончался. По подозрению в совершении убийства на почве конфликта был задержан житель Лянкярана, ранее судимый Захид Мамиев.

Он обвиняется по ст. 120.2 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.