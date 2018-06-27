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    Прокурор потребовал 18 лет для совершившего убийство в Пираллахы

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Захида Мамиева, обвиняемого в совершении убийства. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова выступил гособвинитель. 

    Прокурор потребовал для З.Мамиева 18 лет тюрьмы. 

    Затем адвокат обвиняемого лица потребовал у суда время для выступления. 

    Очередное заседание суда назначено на 29 июля. 

    Отметим, что 3 июня 2017 года с улицы Ханлара поселка Пираллахы местный житель Насир Акперов с колото-резаными ранами был доставлен в больницу, где и скончался. По подозрению в совершении убийства  на почве конфликта был задержан житель Лянкярана, ранее судимый Захид Мамиев. 

    Он обвиняется по ст. 120.2 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. 

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