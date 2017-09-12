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    Прокурор попросил наказания для бывшего полковника ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

    Очередное заседание суда назначено на 15 сентября

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника штаба гражданской обороны Бакинского железнодорожного узла ЗАО "Азербайджанские железные дороги", полковника Аловсата Магеррамова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова было объявлено о завершении судебного следствия.

    После выступил гособвинитель. Прокурор в своем выступлении попросил лишить А. Магеррамова свободы сроком на 12 лет.

    Очередное заседание суда назначено на 15 сентября.

    Отметим, что в конце 2014 года после многочисленных жалоб стало известно об обмане граждан А. Магеррамовым. В феврале 2015 года он был арестован.

    Во время расследования стало известно, что А. Магеррамов представлял себя полковником МЧС более чем 90 гражданам, пообещав устроить их на работу. Он получил с граждан деньги, но обещание не выполнил.

    Он обвиняется по статье 178.3.2. (мошенничество, в крупном размере) Уголовного кодекса.

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