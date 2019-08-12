Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с утоплением 4 детей в Нардаране

Сабунчинская районная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели четырех детей на неконтролируемой спасателями зоне Каспийского моря в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку.

Об этом сообщили Report в Бакинской городской прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по статье 314.2 (халатность – иные деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), ведутся следственные действия.

Отметим, что 10 августа в Нардаране утонули Джафарова Мансума Асад гызы 2007 г.р., Джафаров Алирза Асад оглу 2008 г.р., Джафарзаде Лейла Рамин гызы 2011 г.р., Джафарзаде Зейнаб Рамин гызы 2009 г.р.

Тела М.Джафаровой, А.Джафарова и Л.Джафарзаде в тот же день были извлечены из воды водолазно-поисковой группой Государственной службы по контролю над малогабаритными судами и спасению на водах МЧС, тело З.Джафарзаде было найдено 12 августа.