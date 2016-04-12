​Продлен срок следствия Машаллаха Ахмедова

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении известного футболиста Машаллаха Ахмедова.

Как сообщает Report, срок меры пресечения в его отношении в виде домашнего ареста был продлен на месяц.

Помимо этого, срок следствия по уголовному делу М.Ахмедова был продлен на три месяца.

Отметим, что М.Ахмедов был задержан 14 декабря сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тыс. манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Не согласившись с решением суда, футболист-ветеран обратился в Бакинский апелляционный суд. Однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Напомним, что М.Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал тренером основной национальной команды. С декабря 2008 года является вице-президентом Ассоциации региональных футбольных федераций Азербайджана, руководит которой Искендер Джавадов.