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Потерпевший: Я решил продать почку за 10 000 манатов, однако у меня не совпала группа крови

Потерпевший: Я решил продать почку за 10 000 манатов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание суда по уголовному делу Вахида Худадатова, обвиняемого в торговле человеческими органами.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева потерпевший Фарид Годжаев дал показания. 

Он заявил, что хотя согласился продать свою почку за 10 000 манатов, из-за несоответствия группы крови, не смог сделать этого: "Хотя в моем удостоверении личности группа крови указана как +1, после обследований оказалось, что у меня третья группа крови с положительным резус-факитором". 

По словам мужчины, он решил продать почку из-за материальных трудностей: "Мой двоюродный брат Заур Тагиев тоже продал почку, и я подумал, что подобным образом смогу решить некоторые проблемы". 

Процесс продолжится 19 июля. 

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