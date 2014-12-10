Потерпел аварию автомобиль, перевозящий труп

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ На 128-м километре дороги Алят-Астара-Иран, на территории Джалилабадского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, в результате аварии столкнулись управляемый жителем Ярдымлинского района Самедовым Орханом Эльхан оглу 1992 г.р. грузовик марки "Hyundai H1" и легковой автомобиль той же марки, за рулем которого находился житель Джалилабада Дадашев Чингиз Закир оглу 1978 г.р.

Во время ДТП грузовик врезался в заднюю часть легкового автомобиля. В результате аварии пострадал виновный в ДТП водитель грузовика О.Самедов. Раненого доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу.

Отметим, что во время аварии в грузовом автомобиле находился труп. Предположительно, торопившийся на похороны в Лерикском районе водитель грузовика не учел необходимый интервал между автомобилями и врезался в движущийся впереди автомобиль.

В связи с дорожно-транспортным происшествием в отделе следствия и расследования Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование. У водителей взяли объяснительные. Причины аварии выясняются.