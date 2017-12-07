Пострадавший месяц назад в результате аварии житель Лянкярана скончался в больнице от кровотечения

Лянкяран. 7 декабря. REPORT.AZ/ Пострадавший месяц назад в результате аварии житель Лянкяранского района скончался в больнице.

Как сообщает южное бюро Report, житель села Тюркакяран Лянкяранского района 41-летний Надир Эйюб оглу Азизов, несмотря на усилия врачей, скончался сегодня в Лянкяранской центральной районной больнице.

Так, некоторое время больной проходил лечение в Баку, однако 22 ноября был снова доставлен в Лянкяран. Здесь лечение было продолжено. По информации, поступившей из больницы, Н. Азизов скончался от желудочно-кишечного кровотечения. Тело покойного было передано в Лянкяранский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Напомним, что авария, в которой пострадал Н. Азизов, произошла 12 ноября в поселке Ардживан Астаринского района, на новом мосту. В результате дорожно-транспортного происшествия 1 человек погиб, еще 5 человек получили ранения.