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    Полиция задержала поджигателей дома в Маштаге

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Задержаны 4 человека, совершившие умышленный поджог дома в бакинском поселке Маштага. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 20 января в 42-е отделение полиции Сабунчинского РУП поступило обращение об умышленном поджоге дома в поселке Маштага. 

    Сотрудники полиции незамедлительно приступили к расследованиям. Было установлено, что дом специально подожгли около 20 часов вечера указанного дня. 

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 186 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК. 

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые, - жители поселка Маштага, ранее судимые Гасанага Алекперов, его брат Джалалят, местный житель Гусейн Новрузов и житель поселка Шувелан Заур Исаев. 

    При личном обыске у Г.Алекперова обнаружили и изъяли изготовленный кустарным путем нож. 

    По факту ведутся следственные и оперативные мероприятия. 

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