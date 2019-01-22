Полиция задержала поджигателей дома в Маштаге

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Задержаны 4 человека, совершившие умышленный поджог дома в бакинском поселке Маштага.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 20 января в 42-е отделение полиции Сабунчинского РУП поступило обращение об умышленном поджоге дома в поселке Маштага.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к расследованиям. Было установлено, что дом специально подожгли около 20 часов вечера указанного дня.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 186 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые, - жители поселка Маштага, ранее судимые Гасанага Алекперов, его брат Джалалят, местный житель Гусейн Новрузов и житель поселка Шувелан Заур Исаев.

При личном обыске у Г.Алекперова обнаружили и изъяли изготовленный кустарным путем нож.

По факту ведутся следственные и оперативные мероприятия.