Азербайджанские пограничники предотвратили ввоз наркотиков из Ирана

Сотрудники Государственной погранслужбы (ГПС) предотвратили попытку перенести контрабандным путем наркотики через госграницу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

На служебном участке погранзаставы близ села Сым Астаринского района (служебная территория погранотряда "Лянкяран" погранвойск ГПС) пограннарядом были замечены двое неизвестных, направлявшиеся из Исламской Республики Иран в сторону Азербайджана.

В целях предупреждения не подчинившихся приказу пограннаряда остановиться нарушителей был открыт выстрел в воздух, после чего контрабандисты, оставив на территории имеющиеся при них предметы, сбежали.

Территорию незамедлительно оградили, провели поисковые мероприятия, в результате которых обнаружили и изъяли 1 рюкзак и кулек, в котором были наркотики общим весом 15 кг 815 г и прибор ночного видения производства Канады.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.