О нас
Report Georgia
Аудио новости

Подозреваемый в убийстве односельчанина житель Тертера задержан

Подозреваемый в убийстве односельчанина житель Тертера задержан 18 октября около 17 часов в районную прокуратуру поступила информация об убийстве жителя села Юхары Гапанлы Тертерского района Мурада Баладжаева (1986 г.р.).
Происшествия
18 октября 2021 г. 19:42
Подозреваемый в убийстве односельчанина житель Тертера задержан

18 октября около 17 часов в районную прокуратуру поступила информация об убийстве жителя села Юхары Гапанлы Тертерского района Мурада Баладжаева (1986 г.р.).

Как сообщили Report в прокуратуре Тертерского района, в результате проведенного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что на почве конфликта Зиядхан Асланов (1995 г.р.) выстрелом из огнестрельного оружия умышленно убил односельчанина М.Баладжаева.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Зиядхан Асланов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Tərtərdə qətl törədilib, şübhəli şəxs istintaqa cəlb olunub

Экслюзивные новости

Облик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоОблик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
18 октября 2021 г. 17:49
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
18 октября 2021 г. 16:44
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном
18 октября 2021 г. 13:28
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
16 октября 2021 г. 16:32
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
16 октября 2021 г. 14:51
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
16 октября 2021 г. 14:34
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
16 октября 2021 г. 13:51
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
16 октября 2021 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi