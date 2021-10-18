Подозреваемый в убийстве односельчанина житель Тертера задержан

18 октября около 17 часов в районную прокуратуру поступила информация об убийстве жителя села Юхары Гапанлы Тертерского района Мурада Баладжаева (1986 г.р.).

18 октября около 17 часов в районную прокуратуру поступила информация об убийстве жителя села Юхары Гапанлы Тертерского района Мурада Баладжаева (1986 г.р.).

Как сообщили Report в прокуратуре Тертерского района, в результате проведенного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что на почве конфликта Зиядхан Асланов (1995 г.р.) выстрелом из огнестрельного оружия умышленно убил односельчанина М.Баладжаева.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Зиядхан Асланов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.