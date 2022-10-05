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Подано обращение об экстрадиции в Азербайджан задержанного в Польше экс-главы ИВ

Подано обращение об экстрадиции в Азербайджан задержанного в Польше экс-главы ИВ Подано обращение об экстрадиции в Азербайджан бывшего главы исполнительной власти Губадлы Эльхана Нуриева, задержанного в Польше.
Происшествия
5 октября 2022 г. 14:19
Подано обращение об экстрадиции в Азербайджан задержанного в Польше экс-главы ИВ

Подано обращение об экстрадиции в Азербайджан бывшего главы исполнительной власти Губадлы Эльхана Нуриева, задержанного в Польше.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По фактам организации экс-главой ИВ Губадлинского района Эльханом Нуриевым ряда особо тяжких преступлений в 1993 году в прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.10, 29,120.2.11, 309.2 и пр. Э.Нуриев был привлечен в качестве обвиняемого по указанным статьям и объявлен в розыск.

02.10.2022 он был задержан на территории Польши. В настоящее время с целью экстрадиции Э.Нуриева Генпрокуратура АР направила запрос в соответствующие структуры", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Polşada saxlanılan sabiq icra başçısının Azərbaycana ekstradisiyası ilə bağlı müraciət edilib

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