Подано обращение об экстрадиции в Азербайджан задержанного в Польше экс-главы ИВ

Подано обращение об экстрадиции в Азербайджан бывшего главы исполнительной власти Губадлы Эльхана Нуриева, задержанного в Польше.

Подано обращение об экстрадиции в Азербайджан бывшего главы исполнительной власти Губадлы Эльхана Нуриева, задержанного в Польше.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По фактам организации экс-главой ИВ Губадлинского района Эльханом Нуриевым ряда особо тяжких преступлений в 1993 году в прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.10, 29,120.2.11, 309.2 и пр. Э.Нуриев был привлечен в качестве обвиняемого по указанным статьям и объявлен в розыск.

02.10.2022 он был задержан на территории Польши. В настоящее время с целью экстрадиции Э.Нуриева Генпрокуратура АР направила запрос в соответствующие структуры", - говорится в информации.