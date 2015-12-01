Подана апелляционная жалоба на решение суда в отношении Талеха Багирзаде

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба на решение суда в связи с избранием меры пресечения в отношении председателя организации "Движение мусульманского единства" Талеха Багирзаде.

Как сообщает Report, об этом заявил его адвокат Джавад Джавадов.

Апелляционная жалоба будет рассмотрена 2 декабря во 2-м Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что Т.Багирзаде был задержан в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции в поселке Нардаран. В его отношении в качестве меры пресечения избран арест сроком на 4 месяца.