 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Подана апелляционная жалоба на решение суда в отношении Талеха Багирзаде

    Апелляционная жалоба будет рассмотрена 2 декабря во 2-м Бакинском апелляционном суде

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба на решение суда в связи с избранием меры пресечения в отношении председателя организации "Движение мусульманского единства" Талеха Багирзаде.  

    Как сообщает Report, об этом заявил его адвокат Джавад Джавадов. 

    Апелляционная жалоба будет рассмотрена 2 декабря во 2-м Бакинском апелляционном суде.

    Отметим, что Т.Багирзаде был задержан в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции в поселке Нардаран. В его отношении в качестве меры пресечения избран арест сроком на 4 месяца. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi