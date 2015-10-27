​Подана апелляционная жалоба из приговора, вынесенного в отношении азербайджанцев, сражавшихся в составе ИГ

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба из приговора, вынесенного в отношении обвиняющихся в участии в боях в составе незаконных вооруженных формирований в Сирии Гурбанлы Эльшана Абульфат оглу, Азизова Кямрана Ильтифат оглу, Мамедова Турала Фазиль оглу, Расулова Бахруза Айдын оглу и Алиханова Надира Махир оглу.

Как сообщает Report, поступившая в Бакинский апелляционный суд жалоба будет рассмотрена 28 октября.

Отметим, что лица, обвиняемые в участии в боях на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формирований, были задержаны сотрудниками министерства национальной безопасности.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям Бахруза Расулова приговорили к 12 годам лишения свободы, Надира Алиханова - 13, а остальных обвиняемых - к 14,5 годам лишения свободы.