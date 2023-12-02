Организовано мероприятие по случаю 25-летия со дня основания Академии СГБ

По случаю 25-летия создания Академии Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) 1 декабря в Культурном центре СГБ состоялась торжественная церемония.

В Культурном центре СГБ состоялась торжественная церемония по случаю 25-летия создания Академии Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ).

Как передает Report, в мероприятии приняли участие руководители правоохранительных и других государственных органов, руководящий состав и сотрудники СГБ, ректоры вузов, депутаты и ветераны органов безопасности.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджанской Республики, прозвучал государственный гимн.

Затем был показан видеоролик, посвященный 25-летию академии.

Выступившие на мероприятии рассказали о реформах, осуществляемых в сфере образования в Азербайджане, вкладе академии в развитие этого стратегического сектора, пожелали успехов профессорско-преподавательскому составу и курсантам на трудном и почетном пути.

После завершения официальной части мероприятия была представлена художественная программа в исполнении деятелей культуры и искусства.

Цикл мероприятий по случаю 25-летия создания академии продолжится научно-практической конференцией на тему "Академия имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности – носитель наследия великого лидера".