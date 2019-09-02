Optimal Elektroniks оштрафован

ООО Optimal Elektroniks оштрафовали на сумму 608 долларов.

Как сообщает Report, соответствующее решение принял Ясамальский районный суд.

Суд принял решение основываясь на протокол Палаты по надзору за финансовыми рынками, составленный в отношении компании по статье 430.4 Кодекса об административных проступках АР.

Данная статья подразумевает ответственность за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги.

За этот административный проступок юридические лица подвергаются штрафу в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

В Бакинском апелляционном суде рассматривается жалоба компании на решение Ясамальского районного суда.

Отметим, что компания Optimal Elektroniks осуществляет продажу бытовой техники и электроники.