Определена степень урона от сели в Тертере

Завершен предварительный подсчет урона, нанесенного в результате наблюдавшихся вчера ливня и града.в Тертерском районе.

Завершен предварительный подсчет урона, нанесенного в результате наблюдавшихся вчера ливня и града.в Тертерском районе.

Об этом карабахскому бюро Report сообщили в комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В селе Демирчилер были затоплены приусадебные участки 70 частных домов, нанесен тяжелый и умеренный ущерб 16 гектарам посевов пшеницы, 15 гектарам - ячменя, 3 гектарам - хлопка, 5 гектарам - подсолнечника, 30 гектарам - люцерны.

В селе Агкенд были затоплены приусадебные участки 40 частных домов, тяжелый и умеренный ущерб нанесен 23 гектарам посевов пшеницы, 25 гектарам - ячменя, 7 гектарам - подсолнечника, 20 гектарам - люцерны.