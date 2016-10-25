Оползень в гусарском селе Урва активизировался - ФОТО

Гусар. 25 октября. REPORT.AZ/ После наблюдавшихся в последние дни дождей и снега оползень в гусарском селе Урва активизировался.

Как сообщает северное бюро Report, верхний слой земли смягчился и по этой причине оползень постепенно начал охватывать еще большую территорию. Если до вчерашнего дня оползень можно было свободно заметить, сегодня, из-за снегопада, увидеть процесс не представляется возможным. Местные жители обеспокоены происходящим, так как мокрый снег и снег активизируют оползневый процесс.

По словам жителей села Урва, на территории образовался овраг протяженностью 200 метров. Расположенная в нижней части оползневой территории дорога сузилась.

В интервью Report представитель сельской исполнительной власти Суледдин Искендеров сказал, что под оползневую территорию попали 16 домов, 5 из которых не пригодны для жилья, а для 15 семей МЧС построил новые дома: "Мы сделали им устное и письменное предупреждение. Деревья в лесной полосе также искривились, что говорит об активности оползня. На территории может произойти внезапный оползень. Мы не несем ответственности. Для этих семей построены дома в современном стиле. Хотя некоторые семьи переехали, большинство пока предпочитают оставаться в аварийных домах. 6 семей проживают в активной оползневой зоне, а одна семья вообще не переехала в другой дом".

Напомним, что недалеко от села Урва на площади 1,5 га для жителей были построены и сданы дома. Первый оползень в данном селе произошел 16 марта 2009 года.