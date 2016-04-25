​Ограблены житель Баку и его гостья

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло ограбление.

Как сообщает Report, житель Баку, ранее судимый 32-летний Вугар Алиев постучался в дверь соседа Амиля Мусаева 1965 г.р., проживающего по адресу улица А.Шарифзаде, дом 82, кв. 17.

Пройдя в квартиру, он пригрозил А.Мусаеву ножом и отобрал у хозяина квартиры 100 манатов, 2 мобильных телефона, а у гостящей у него сестры Раисы 1963 г.р. 460 манатов и мобильный телефон.

По факту ведется расследование.