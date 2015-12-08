 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародованы последние данные в связи с состоянием здоровья госпитализированных нефтяников

    Сегодня будут выписаны 2 человека

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Состояние здоровья всех больных, пострадавших в результате пожара и аварии в 10-м блоке месторождения "Гюнешли", стабильное".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил заместитель генерального директора Центральной больницы нефтяников Надир Мехдиев. 

    По его словам, в день аварии в больницу обратились 8 человек, а вчера - 5 человек: "В целом, в настоящее время в больнице  проходят лечение 13 человек.  Сегодня будут выписаны 2 человека - Аббасов Маис, 1970 года рождения, и Алиев Анвер, 1968 года рождения. Помимо этого, больные постоянно проходят психологическое обследование". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi