Обнародованы последние данные в связи с состоянием здоровья госпитализированных нефтяников

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Состояние здоровья всех больных, пострадавших в результате пожара и аварии в 10-м блоке месторождения "Гюнешли", стабильное".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил заместитель генерального директора Центральной больницы нефтяников Надир Мехдиев.

По его словам, в день аварии в больницу обратились 8 человек, а вчера - 5 человек: "В целом, в настоящее время в больнице проходят лечение 13 человек. Сегодня будут выписаны 2 человека - Аббасов Маис, 1970 года рождения, и Алиев Анвер, 1968 года рождения. Помимо этого, больные постоянно проходят психологическое обследование".