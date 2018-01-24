Обнародовано количество радаров, установленных на автомобильных дорогах Азербайджана в прошлом году

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "Усовершенствование материально-технической базы, организация службы в соответствии с госпрограммой "электронное правительство", обнаружение правонарушений техническими средствами создали большие возможности для внедрения современных инноваций".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Главного управления Государственной дорожной полиции генерал-майор Рамиз Зейналов на расширенном совещании, посвященном итогам деятельности 2017 года и предстоящим задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Азербайджане.

Р.Зейналов отметил, что на автомобильных дорогах усилен контроль за дорожным движением посредством специальных технических средств, имеющих фото и видеофункцию. Так, в прошлом году на автомобильных дорогах было установлено 914 видеокамер и 297 систем считывания номеров.